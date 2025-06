Trotz Krebs im Endstadium: Patrice Aminati kämpft weiter

Patrice Aminati kämpft seit nunmehr über zwei Jahren mit einer schweren Krebserkrankung. Im März 2023 erhielt die damals frischgebackene Mutter die Diagnose: schwarzer Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Nach fehlgeschlagenen Therapieansätzen wird die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (51) derzeit palliativ behandelt. Der Krebs im Stadium vier gilt als nicht heilbar. Trotz der belastenden Situation schöpft Patrice immer wieder Hoffnung und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. "Ich bin jung, habe mein Leben noch vor mir. Ich möchte nicht Abschied nehmen, von nichts und niemandem. Ich lebe so gern. Meine Tochter ist für mich Ansporn, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um zu überleben, solange es geht", betont sie kämpferisch im Bild-Interview.

Im Gespräch mit der Bild-Chefin Tanja May erinnert sich die Psychologiestudentin auch an die Anfänge ihrer Erkrankung. Schon seit einigen Jahren hatte sie einen dunklen Fleck am Hals. Als sie im Jahr 2022 mit ihrer kleinen Tochter schwanger war, wurde dieser immer größer. Die Ärzte rieten ihr, bis nach der Schwangerschaft abzuwarten. Doch mit einem neugeborenen Baby zu Hause war ein Arztbesuch zunächst nicht die erste Priorität. Erst knapp sieben Monate nach der Geburt der kleinen Charly Malika, als der dunkle Fleck anfing zu jucken, ging Patrice zum Arzt. "Er machte eine Biopsie, doch an seinem erschrockenen Blick sah ich, dass die Sache klar war. Meine Lymphknoten waren bereits befallen. Der Krebs hatte sich im Körper ausgebreitet", berichtet die 30-Jährige von dieser schwierigen Zeit.

Anfangs habe sie noch nicht begriffen, was diese Diagnose für sie bedeuten würde. Ich dachte, das ist halt ein Leberfleck am Hals, der wird herausgeschnitten, und dann ist alles gut. So glaubte und hoffte ich das. Die Tragweite dessen, was die Diagnose wirklich bedeutet, dass sich der Krebs bereits in meinem Körper ausgebreitet hatte, war mir nicht bewusst", gesteht Patrice ehrlich. Heute ist das Leben mit der Erkrankung die neue Realität des Ehepaars – und den Optimismus wollen sie sich nicht nehmen lassen. "Wir entschieden uns für den Weg der Hoffnung, nicht den des Selbstmitleids. Ich glaube weiterhin an ein Wunder und gebe die Hoffnung nicht auf", macht Daniel deutlich. Doch auch ihn plagen Ängste: "Die Sorge, ich könne meine Liebste verlieren, ist belastend und lähmt mich oft. Dann reiße ich mich zusammen, meditiere, mache Sport oder bete. Das hilft in den dunkelsten Momenten."

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im Mai 2025

AEDT / ActionPress Patrice Aminati, 2023

