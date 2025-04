Rolf Schimpfs heimliche Beisetzung verärgert seine Freunde

Rolf Schimpf verstarb Ende März im Alter von 100 Jahren in einer Einrichtung in Bayern. Nach der Trauer über den Verlust des "Der Alte"-Stars sind seine Freunde inzwischen auch frustriert. "Menschen, die lange mit Rolf gearbeitet haben, sind sprachlos. Ich werde dauernd gefragt, wann und wo er beerdigt wird. Niemand weiß es", klagte die Schauspielerin Evelyn Opela-Ringelmann im Gespräch mit Bild und ergänzte: "Rolf hätte eine große Feier verdient. Mit Blumen, Musik, Reden und Bildern aus seinem Leben. Dass weder Freunde noch Kollegen und Fans zu seiner Beerdigung eingeladen sind, ist mir unerklärlich. So einen Menschen darf man nicht heimlich gehen lassen."

Evelyn war bis zu seinem Tod mit dem "Der Alte"-Produzenten Helmut Ringelmann verheiratet und kannte Rolf dadurch schon seit Jahrzehnten. Allerdings ist die 80-Jährige nicht mit dem Nachlass ihres Freundes betraut. Diese Arbeit verrichtet laut der Tageszeitung der engste Vertraute des Verstorbenen. Ein Münchner Hausarzt habe sich schon viele Jahre um seine Finanzen gekümmert. Er habe beschlossen, dass der Beerdigungstermin nicht öffentlich gemacht werden soll. Rolfs letzte Ruhestätte soll ein Urnengrab neben seiner bereits verstorbenen Ehefrau Ilse Zielstorff sein.

Der Seriendarsteller wohnte bis 2023 in einer luxuriösen Seniorenresidenz, in der bis heute auch die In aller Freundschaft-Bekanntheit Jutta Kammann (81) zu Hause ist. Auch die gebürtige Heidenheimerin ist entsetzt darüber, dass ihr Freund nun still und heimlich beigesetzt werden soll. Sie erklärt dem Blatt: "Wie man einen so guten und prominenten Schauspieler ohne Sang und Klang verschwinden lassen kann, ist mir unverständlich. Das tut weh."



Getty Images Evelyn Opela-Ringelmann und Helmut Ringelmann, November 2009

Getty Images Jutta Kammann, Schauspielerin

