"Der Alte"-Star Rolf Schimpf ist mit 100 Jahren gestorben

Rolf Schimpf (100), vor allem bekannt als Hauptkommissar Leo Kress in der ZDF-Serie "Der Alte", ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Wie Bild berichtet, schlief der Schauspieler am Samstagmorgen in einem Münchner Pflegeheim friedlich ein. Sein Sohn Daniel Sigurdsson, der in Island lebt, soll kurz darauf von den Verantwortlichen des Heims informiert worden sein. Rolf, der knapp 20 Jahre die Hauptrolle in der beliebten Krimiserie spielte, ist vielen Zuschauern als souveräner Ermittler in Erinnerung geblieben.

In den letzten Wochen soll es dem gebürtigen Berliner jedoch gesundheitlich zunehmend schlechter gegangen sein. Nach einem Sturz hatte sich sein Zustand deutlich verschlechtert, und auch die Nahrungsaufnahme bereitete ihm zuletzt große Schwierigkeiten. Bereits an seinem 100. Geburtstag am 14. November 2024 hatte er gegenüber dem Magazin nachdenklich bemerkt: "Ich hätte nie gedacht, dass ich 100 Jahre alt werde." Rolf war an Demenz erkrankt, konnte sich jedoch mit kleinen Hilfen an frühere Ereignisse erinnern.

Privat war Rolf Schimpf jahrzehntelang mit seiner großen Liebe, der Schauspielerin Ilse Zielstorff, verheiratet. Die beiden teilten fast 50 gemeinsame Jahre, ehe sie 2015 nach einer eigenen Demenzerkrankung verstarb. Zusammen lebten sie viele Jahre in der Münchner Seniorenresidenz "Augustinum". Mit seinem Tod endet nun nicht nur das Leben eines großen Schauspielers, sondern auch eine Ära, die ihn fest in den Herzen der deutschen Fernsehzuschauer verankert hat.

ActionPress Rolf Schimpf bei "Der Alte"

Getty Images Rolf Schimpf und Ilse Zielstorff im Dezember 2011

