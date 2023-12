Altersheim ist zu teuer: Rolf Schimpf (99) musste ausziehen!

Rolf Schimpf (99) musste sich eine neue Bleibe suchen. Der Schauspieler hat eine lange Karriere hinter sich – bis 2006 hatte er in der Serie "Der Alte" den Kriminalhauptkommissar Leo Kress verkörpert. Bisher genoss er seinen Ruhestand in einer Seniorenresidenz in München. Doch dort musste der gebürtige Berliner offenbar vor einer Weile ausziehen. Rolf konnte sich die Unterkunft nicht mehr leisten!

"Ihm geht die Kohle aus. Wenn man zehn Jahre nicht mehr arbeitet und die hohen Kosten von der Rente nicht mehr gedeckt sind, ist das Geld schnell weg", erklärt sein Arzt gegenüber Bild. Daher musste der Schauspieler auf die Suche nach einer neuen Unterkunft gehen. Bisher hätten seine monatlichen Kosten 5.700 Euro betragen – bei seinem neuen Zuhause seien es rund 2.500 Euro weniger.

Rolf habe den Umzug selbst gewollt. "Er wird in seinem neuen Zuhause gut gepflegt. Er hört und sieht schlecht, ist dement und pflegebedürftig", erzählt sein Arzt. Dem Sprecher der alten Seniorenresidenz zufolge arbeite man jedoch daran, Bewohnern in finanziellen Schwierigkeiten zu helfen: "Entweder durch einen Umzug in eine kleinere Wohnung oder durch finanzielle Hilfe aus unserem Förderverein." Dennoch sei Rolfs Vertrag gekündigt worden.

Getty Images Rolf Schimpf und seine Ehefrau Else im Dezember 2011 in München

ActionPress Rolf Schimpf bei "Der Alte"

ActionPress Rolf Schimpf, Schauspieler

