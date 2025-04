"Der Alte"-Star Rolf Schimpf wurde neben Ehefrau beerdigt

Rolf Schimpf, bekannt als langjähriger Hauptdarsteller der ZDF-Serie "Der Alte", ist am 22. März 2025 im Alter von 100 Jahren in einem Pflegeheim in Pullach verstorben. Wie die Bild berichtet, wurde der beliebte Schauspieler am 25. April auf dem Münchner Nordfriedhof beigesetzt – doch wie nun bekannt wurde, fand die Zeremonie unter strikter Geheimhaltung und im engsten Kreis statt. Viele seiner langjährigen Freunde und Kollegen erfuhren erst im Nachhinein von der Bestattung und waren nicht eingeladen. An seiner Seite ruht seine Frau Ilse Zielstorff, mit der der Fernsehstar viele Jahre verheiratet war und die bereits im Jahr 2015 verstarb.

Die Entscheidung, Rolf unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in Abwesenheit vieler Weggefährten zu bestatten, traf sein ehemaliger Betreuer und Hausarzt, der bereits seit Langem seine finanziellen Angelegenheiten geregelt hatte. Laut Medienberichten wurde sogar eine Nachrichtensperre verhängt, sodass der Termin bis zuletzt geheim blieb. Die genauen Gründe für die heimliche Beisetzung bleiben weiterhin unklar. Besonders enge Freundinnen wie die Schauspielerin Jutta Kammann (81) und Evelyn Opela-Ringelmann, Witwe des legendären Krimi-Produzenten Helmut Ringelmann, zeigten sich gegenüber dem Blatt "sprachlos" über den Ablauf.

Schon im Vorfeld war die heimliche Beisetzung ein großes Thema unter Freunden und Kollegen des Schauspielers. Evelyn Opela-Ringelmann äußerte bereits vor wenigen Wochen gegenüber der Bild ihre Enttäuschung darüber, dass weder ein offizieller Abschied noch eine Feier zu Ehren des Schauspielers organisiert wurde. "Rolf hätte eine große Feier verdient. Mit Blumen, Musik, Reden und Bildern aus seinem Leben", kritisierte die Schauspielerin. "So einen Menschen darf man nicht heimlich gehen lassen."

ActionPress Rolf Schimpf, Schauspieler

Getty Images Evelyn Opela-Ringelmann und Helmut Ringelmann, November 2009

