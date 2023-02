Timur Bartels und seine Freundin feiern schon Sechsmonatiges

Timur Bartels (27) und seine Freundin sind ein Herz und eine Seele! im vergangenen September wurden erstmals Gerüchte laut, dass der Schauspieler frisch verliebt ist – doch erst im Dezember bestätigte er seine neue Beziehung offiziell und teilte das erste Pärchenbild mit Milena. Nun begingen der Club der roten Bänder-Darsteller und seine Liebste schon den ersten Meilenstein: Timur und Milena feiern ihr sechsmonatiges Beziehungsjubiläum!

Auf Instagram teilte Timur ein süßes Bild, auf dem er und seine Freundin sich in den Armen liegen und in die Kamera strahlen. "Sechs Monate maximaler Süßheit", schrieb er total verknallt darunter. Ein Geschenk gab es von Milena zu diesem besonderen Tag sogar auch: Sie schickte dem Sänger einen schönen Blumenstrauß plus Liebeserklärung: "Danke, dass du in meinem Leben bist. Ich liebe dich mehr jeden Tag."

Die Fans freuten sich ebenfalls riesig für das neue Traumpaar und überschlugen sich mit guten Wünschen. "Oh wie schön, so ein süßes Paar. Ich sende euch alles Glück dieser Welt" und "Ihr zwei seid so ein süßes Paar" waren nur einige der begeisterten Kommentare unter Timurs Post.

Timur Bartels, Schauspieler

Timur Bartels mit seiner Freundin Milena

Timur Bartels im Januar 2022

