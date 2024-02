Längste Beziehung: So hält Timur Bartels seine Liebe frisch!

Er weiß, wie er seine Freundin glücklich macht! Timur Bartels (28) ist seit geraumer Zeit wieder in festen Händen. An Weihnachten 2022 machte der Club der roten Bänder-Star seine neue Liebe dann öffentlich und ist seitdem super-happy. Doch was ist sein Geheimrezept für eine gut laufende Beziehung? Promiflash hakt da direkt mal bei Timur nach und dieser weiß, worauf es ankommt...

Am Rande der Berlin Fashion Week spricht Promiflash mit dem Serienstar kurz vor Marcel Ostertags Fashion Show über Beziehungstipps. Seit anderthalb Jahren ist er nun schon mit seiner Milena zusammen – für ihn die bisher längste Beziehung. Doch warum läuft es gerade dieses Mal so gut? "Ich glaube, man muss sie immer wieder frisch halten und man muss sich immer wieder aufs Neue überraschen. Ich frage meine Freundin auch häufiger mal, ob ich sie zu einem Date ausführen kann", verrät der 28-Jährige.

Und offenbar helfen diese geplanten Date-Nights so sehr, dass die beiden jetzt sogar den nächsten Schritt in ihrer Partnerschaft gegangen sind. "Wir sind gerade erst zusammengezogen", gibt der gebürtige Berliner im Promiflash-Interview weiter preis.

Anzeige

Instagram / timur_bartels Timur Bartels mit seiner Freundin

Anzeige

Getty Images Timur Bartels mit seiner Freundin Milena

Anzeige

Getty Images Timur Bartels im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de