So verliebt: Dua Lipa schwärmt von Beziehung zu ihrem Callum

Dua Lipa (29) schwebt auf Wolke sieben und macht daraus kein Geheimnis. Im Interview mit Harper’s Bazaar offenbart die Sängerin ihre tiefen Gefühle für Callum Turner (35). "Ich liebe die Liebe. Sie ist etwas Wunderschönes. Sie ist wirklich inspirierend", schwärmt Dua und fügt hinzu: "Diese Verletzlichkeit ist beängstigend, aber ich bin so glücklich, dass ich sie erleben darf." Anfang 2024 begann sie, den Schauspieler zu daten, rund ein Jahr später folgte die Verlobung.

Für Dua ist es eine echte Seltenheit, dass sie einen Kommentar über ihr Liebesleben verliert. Auch über ihre private Art spricht die "Be the One"-Interpretin in dem Interview. "Wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, ist alles, was sehr persönlich ist, sehr verletzlich. Es ist nicht so, dass ich es nicht teilen möchte", gesteht sie. Doch nun, seit sie Callum datet, seien ihre Gefühle so intensiv, dass sie nicht länger ein Versteckspiel spielen möchte. Dua beteuert: "Ich bin glücklicher denn je, daher kommt es mir vor, als würde ich mir selbst einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich nicht darüber spreche."

Im Interview bestätigt Dua auch ihre Verlobung. Seit sie im vergangenen Dezember mit einem dicken Klunker an ihrem Ringfinger gesichtet wurde, häuften sich die Spekulationen im Netz. "Ja, wir sind verlobt. Es ist alles sehr aufregend. Die Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, ein Leben zu teilen und einfach für immer beste Freunde zu sein – das ist ein ganz besonderes Gefühl", freut sich die Britin. Die Hochzeitsplanungen müssen jedoch noch ein wenig warten: Dua hat mit ihrer "Radical Optimism Tour" aktuell noch alle Hände voll zu tun und auch Callum dreht derzeit den Film "Rosebush Pruning" in Spanien.

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

IMAGO / ABACAPRESS Dua Lipa und Callum Turner im Januar 2025

Getty Images Dua Lipa bei der "Radical Optimism"-Tour in Dublin