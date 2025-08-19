"Nur Augen für dich": Heidi Klum schwärmt von Sohn Henry

Heidi Klum (52) ist der größte Fan ihres Sohnes Henry Samuel (19). Dabei hat das Model allen Grund, stolz zu sein: Bei einer exklusiven Modenschau in New York glänzte ihr Sohnemann auf dem Laufsteg. Der 19-Jährige lief für die Marke Kith in einem lässigen Jeans-Outfit. Mama Heidi filmte natürlich fleißig mit und verkündet im Anschluss auf Instagram: "So viele wunderschöne Models auf dem Laufsteg heute Abend in New York, aber ich habe nur Augen für dich!"

Doch Heidi beschränkte sich nicht darauf, nur aus der Ferne zuzusehen. Nach der Präsentation wurde die Moderatorin auch im Backstage-Bereich begrüßt, wie sie im Netz zeigt. In einem glamourösen, rückenfreien Kleid gratulierte sie offenbar ihrem Sohn und feierte mit ihm seinen Erfolg. Neben dem Einsatz der Models sorgten auch musikalische Auftritte bei der Show für Stimmung. Für Henry, der bereits bei früheren Fashionshows aufgetreten ist, markiert dieser Laufstegauftritt einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen Karriere.

Nach Tochter Leni (21) startet nun auch Henry im Modebusiness durch – ebenso wie viele Jahre zuvor Heidi selbst. 1992 begann die Karriere der Frau von Tom Kaulitz (35) mit der Teilnahme am Wettbewerb "Model '92" in der "Gottschalk Late Night" mit Thomas Gottschalk (75). Im Folgejahr wanderte sie in die USA aus und gab ihrem Traum vom Modeln eine Chance. Mit Erfolg – die 52-Jährige zierte 1998 das Cover der berühmten Sports Illustrated und war der erste deutsche Victoria's-Secret-Engel.

Getty Images Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel bei den American Music Awards 2025

IMAGO / Eventpress Henry Samuel bei einem Event im Juni 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Söhnen Henry und Johan