Für Loredana Wollny war Schwangerschafts-Leak "schmerzhaft"

Loredana Wollny (21) bestätigte erst kürzlich, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Allerdings konnte die Reality-TV-Darstellerin die Nachricht nicht wie geplant selbst verkünden, da ihre Schwester Calantha (24) diese vorzeitig veröffentlicht hatte. Wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story erklärt, verläuft ihre Schwangerschaft bisher alles andere als problemlos – weshalb sie die Neuigkeit zunächst nicht öffentlich machen wollte. "Es war für uns keine leichte Zeit – voller Sorgen, Hoffnung und unzähliger, stiller Momente. Umso schmerzhafter ist es für mich, dass diese Nachricht nun ohne mein Wissen und gegen meinen Willen öffentlich gemacht wurde", betont der Die Wollnys-Star und fügt hinzu: "Ich hätte mir gewünscht, selbst den Zeitpunkt und die Worte wählen zu können, um dieses so bedeutende Kapitel in unserem Leben mit euch zu teilen."

Die vergangenen Wochen seien für die 21-Jährige und ihren Ehemann Servet "sehr intensiv" und "herausfordernd" gewesen. "Ich bin schwanger, doch leider war die Schwangerschaft bisher von einigen Komplikationen und Blutungen begleitet. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, diese besondere Reise zunächst ganz privat zu halten, um uns auf das Wichtigste zu konzentrieren – die Gesundheit unseres Babys und meine eigene", schildert Loredana. Trotz der schwierigen Umstände zeigt sie sich weiterhin hoffnungsvoll. "Wir kämpfen, wir glauben und wir hoffen – und wir sind unendlich dankbar für jede Unterstützung, jedes liebevolle Wort und jeden positiven Gedanken, die ihr uns schenkt", schließt sie ab.

Der TV-Star machte seine Babynews erst vor wenigen Stunden öffentlich. Sie veröffentlichte einen Schnappschuss auf ihrem Social-Media-Account, auf dem sie gemeinsam mit Servet strahlend in die Kamera blickt und einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. "Zwei kleine Herzchen, die unser Leben vollkommen machen. [...] Wir können kaum erwarten, zu sehen, wie groß die Freude unserer kleinen Familie wird", schrieb sie dazu. Ihre Schwester Calantha nahm ihr die Verkündung jedoch vorweg. "Ich wünsche dir alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur zweiten Schwangerschaft, Loredana", gratulierte ihr die 24-Jährige im Netz – und leakte so die große Neuigkeit.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, TV-Star

Instagram / calantha_wollny_official Calantha Wollny, Juli 2024

