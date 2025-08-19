Runde drei: Kevin Njie tritt erneut bei "Fame Fighting" an

Kevin Njie (29) ist zurück im Ring! Der ehemalige Fußballprofi und Reality-TV-Star wird am 18. Oktober bei der dritten Ausgabe von Fame Fighting in der Grugahalle in Essen antreten. Seine Teilnahme wurde kürzlich über Instagram bekanntgegeben. Nach zwei Siegen in Folge will der ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Kandidat nun seinen dritten Erfolg landen. Wer ihm diesmal im Ring gegenüberstehen wird, ist noch nicht bekannt – doch die Spannung steigt bei seinen Fans.

Bei seinem ersten Kampf im Jahr 2023 bewies Kevin, dass er nicht nur auf dem Fußballplatz glänzen kann. Er bezwang seinen Gegner Nicolas Nizou nach drei Runden. Nach der überraschenden Trennung von Emely Hüffer (29) im Sommer 2024 kehrte er mit neuer Entschlossenheit in den Ring zurück und triumphierte gegen Ex-Fußballer Jakub Merlan-Jarecki (29). Jetzt richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das kommende Event, bei dem neben Kevin noch weitere prominente Kämpfer wie Tommy Pedroni (30) und Aleks Petrovic (34) antreten werden.

Kevin, der zuvor für Vereine wie den 1. FC Heidenheim die Fußballschuhe schnürte, zeigt damit einmal mehr sein Multitalent. Vom Verteidiger auf dem Bolzplatz über Reality-TV-Schwarm bis hin zum gefeierten Kämpfer auf der Bühne des Promi-Boxens – der 29-Jährige beweist, wie vielseitig er ist. Ob er es schafft, auch dieses Jahr seinen Titel ungeschlagen zu verteidigen, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Das nächste Kapitel seiner spannenden Reise verspricht Action pur.

IMAGO / BOBO Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie und Nicolas Nizou kämpfen im Ring bei Fame Fighting 2023

