Deshalb blieb Tine Wittler dem Rampenlicht so lange fern

Tine Wittler (52) ist nun nach längerer Pause wieder ins Rampenlicht zurückgekehrt! Die Kult-Moderatorin, die durch "Einsatz in vier Wänden" bekannt wurde, zeigte sich kürzlich auf dem roten Teppich und wurde dabei auch Ziel von bissigen Kommentaren. In einem Interview mit VOX berichtete die 52-Jährige, dass ihre Figur immer wieder Angriffsfläche für fiese Sprüche biete. "Eine schrieb: 'Sie ist ja gar nicht gealtert.' Dann kommentierte jemand darunter: 'Ja, sie sieht deshalb nicht älter aus, weil sie so viel Fett hat. Da hat man halt keine Falten.'" Doch Tine lässt sich nicht unterkriegen. Nach mehr als 20 Jahren im Showgeschäft und einer bewussten Auszeit hat sie gelernt, damit umzugehen.

Bekannt wurde Tine durch die beliebte RTL-Sendung "Einsatz in vier Wänden", die sie von 2003 bis 2013 moderierte und für die sie sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Heute widmet sich die kreative Allrounderin laut RTL auch anderen Projekten. So begeistert sie als Schauspielerin auf der Theaterbühne, als Autorin mehrerer Bücher und sogar als Chanson-Sängerin. Eine Rückkehr ins Fernsehen schließt sie jedoch nicht aus. Insbesondere Renovierungssendungen könnten für sie wieder spannend sein, wenn es um Arbeiten an ihrem eigenen Bauernhaus geht. "Das Dach muss gedeckt werden. Ich brauche eine neue Dämmung. Ich habe mehrere defekte Schwellen. Ich brauche eine Heizung. Da kann man schon ganz schön was reißen", scherzte die sympathische Blondine im Interview.

In den letzten Wochen kursierten zudem Gerüchte, dass Tine bald wieder in einer Realityshow auftreten könnte. Angeblich sei sie Teil der neuen Staffel von Die Verräter, einem Format, das von Sonja Zietlow (57) moderiert wird und bei dem es um Täuschung und Geheimnisse geht. Offiziell bestätigt ist das bislang jedoch nicht. Viele Fans hoffen indes, dass sie Tine bald wieder häufiger im Fernsehen sehen werden. Mit ihrer charmanten, herzlichen Art und ihrem unverwechselbaren Stil hat sie bis heute eine große Fangemeinde, die gespannt auf ihre kommenden Projekte ist.

Getty Images Tine Wittler beim Deutschen Fernsehpreis, 2012

Instagram / wittlerin Tine Wittler, Moderatorin

Imago Tine Wittler im Mai 2024

