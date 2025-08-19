Auslands-Umzug: Frank Buschmann verabschiedet Tochter (16)

Frank Buschmann (60), bekannt als beliebter TV-Kommentator, muss einen emotionalen Abschied verkraften. Seine 16-jährige Tochter hat das Elternhaus verlassen und ist nach Kanada aufgebrochen, um dort ihr internationales Abitur zu machen. "Gestern noch beim Basketball und heute rein ins größte Abenteuer deines Lebens", teilte Frank auf Instagram mit. Auch wenn es ihm schwerfiel, sie gehen zu lassen, betonte er, wie stolz er auf ihre Entscheidung und ihren Mut sei. Der Schritt ins Ausland sei für ihn jedoch eine "Achterbahnfahrt der Gefühle".

Bereits vor einigen Jahren zog Franks ältere Tochter für ein Jahr nach Neuseeland, doch diesmal ist der Abschied besonders schwer. Das jüngste Familienmitglied verlässt die Heimat, um in einem völlig neuen Umfeld zu leben und zu lernen. Der 16-Jährigen steht eine aufregende Zeit bevor, in der sie sich in einem fremden Land und einem anderen Schulsystem beweisen muss. "Das ist irgendwie nicht einfach für den Papa", gab Frank ehrlich zu. Dennoch überwiege die Freude über ihre Entwicklung und die Chancen, die sich ihr bieten.

Frank, der bald als Moderator in der Jubiläumsstaffel von Ninja Warrior Germany zu sehen ist, gewährt nur selten so tiefe Einblicke in sein Privatleben. Doch als Papa zeigt er sich immer wieder von seiner herzlichen und emotionalen Seite. Die Familie scheint für den TV-Star ein wichtiger Rückhalt zu sein, gerade durch die engere Bindung zu den beiden Töchtern. Nun muss er lernen, loszulassen, während seine Jüngste in Kanada Schritt für Schritt ihren eigenen Weg geht.

Instagram / buschibuschmann Sportmoderator Frank Buschmann mit seiner Tochter

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Moderator und Sportreporter, 2025

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Fußball-Kommentator