Nach Pocher-Interview: Iris Klein verärgert Sohn Tobias

Iris Klein (58) hat mit ihrem Auftritt im Podcast "Hey Olli" von Oliver Pocher (47) nun für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Dort sprach der Reality-TV-Star nicht nur über die Trennung von Ex-Mann Peter Klein (58), sondern auch über ihren Sohn Tobias Katzenberger und dessen Frau Silke. Sie stellte klar, keinen Kontakt zu Tobias zu haben, die Verantwortung dafür jedoch bei ihrer Schwiegertochter zu sehen. "Für den ist jederzeit die Tür offen. Der kann jederzeit zu mir kommen, der weiß, wo ich wohne", erklärte sie. Laut Iris wolle Silke in die Öffentlichkeit, während Tobias den Kontakt zur Familie meide. Tobias konterte daraufhin auf Instagram: "Lass Silke und mich in Ruhe."

Der Konflikt spitzte sich zunächst weiter zu. Tobias besuchte am Wochenende seine Tante, die in der Nähe seiner Mutter lebt, und veröffentlichte ein Foto, das angeblich vor Iris' Haustür entstand. Gerüchte machten die Runde, er habe versucht, Kontakt zu suchen, doch Iris habe ihm nicht geöffnet. Im Netz dementierte sie direkt: "Bei uns hat heute überhaupt niemand geklingelt! Alles wieder nur gelogen." Auch Silke meldete sich zu Wort und legte mit Storys nach, in denen sie Oliver Pocher markierte und erklärte: "Ich möchte mich gerne wehren gegen die Anschuldigungen von Frau Klein."

Zwischen Iris und Silke kriselt es schon länger. Bereits vor zwei Jahren erhob Silke öffentlich Vorwürfe gegen ihre Schwiegermutter. Tobias hingegen hält sich meist zurück und führt ein Leben abseits der Kameras. Ob Oliver das Ehepaar einlädt und ob eine Annäherung zwischen Mutter und Sohn möglich ist, bleibt ungewiss. Sowohl für Iris als auch für Tobias könnte ein offenes Gespräch oder ein gemeinsames Treffen ein wichtiger Schritt sein, um Missverständnisse auszuräumen. Momentan steht der Familienfrieden jedoch auf wackeligen Beinen, und es bleibt abzuwarten, ob die Beteiligten bereit sind, alte Konflikte hinter sich zu lassen und wieder zueinanderzufinden.

Collage: Iris Klein und ihr Sohn Tobias Katzenberger

Iris Klein, Realitystar

Tobias und Silke Katzenberger im Februar 2024

