Blumige Details: Die schönsten Looks der Met Gala 2024!

Diese Stars lieferten auf dem Red Carpet ab! Es war endlich so weit. Die wohl bedeutendste Fashion-Veranstaltung des Jahres stand an: Die Met Gala 2024! Dieses Jahr stand alles unter dem Motto "The Garden of Time" – und diese Promis konnten mit ihren Looks am meisten überzeugen. Selbstverständlich zog die Schauspielerin Zendaya (27) wieder alle Blicke auf sich. Sie präsentierte gleich zwei Outfits. Zunächst erschien sie in einem blaugrünen, dunklen Dress mit passendem Make-up. Die Fruchtdetails an ihrer Robe machen Zendayas Auftritt total besonders. Was danach kam, überraschte viele: Denn die 27-Jährige schlüpfte in ein schwarzes Corsagenkleid mit langer Schleppe. Ihr Make-up wurde natürlicher – doch der absolute Hingucker war ihr blumiges Kopfteil.

Die YouTuberin Emma Chamberlain (22) interpretierte das Motto etwas anders. Sie erschien in einem braunen Spitzenkleid. Es sah so aus, als wäre ihr Körper von Ästen umschlungen. Kendall Jenner (28) entschied sich für einen ähnlichen Farbton – sie lief in einem braungoldenen Kleid mit tiefem Ausschnitt über die berühmte Treppe. Die Geschichte dahinter ist bewundernswert: Kendall ist die erste Person, die das Kleid von Alexander McQueen (✝40) tragen darf. Bisher wurde es nur an Kleiderpuppen vorgestellt. "Es hat die letzten 25 Jahre geschlafen. Es ist buchstäblich das Dornröschen unter den Kleidern", betonte Kendall vorab im Interview mit Vogue.

Einen verspielteren Look wählten Sydney Sweeney (26), Gigi Hadid (29), Jennifer Lopez (54), Jessica Biel (42) und Jonathan Bailey (36). Der Bridgerton-Star überzeugte in einem schwarz-weißen Ensemble. Den schlichten Anzug wertete er mit einem großen Blumendetail auf. Pamela Anderson (56) stach trotz der schlichten Farbe ihrer Robe heraus. Die Baywatch-Bekanntheit trug ein beiges Off-shoulder-Kleid, welches ihre schmale Taille betonte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya auf der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Chamberlain auf der Met Gala 2024

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Gigi Hadid auf der Met Gala 2024

Getty Images Sydney Sweeney auf der Met Gala 2024

Getty Images Jessica Biel auf der Met Gala 2024

Getty Images Jonathan Bailey auf der Met Gala 2024

Getty Images Pamela Anderson auf der Met Gala 2024

Getty Images Jennifer Lopez auf der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Welcher Look gefällt euch am besten? Zendayas Emmas Kendalls Sydneys Gigis Jennifers Jessicas Jonathans Pamelas Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de