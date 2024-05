So schön strahlen Chris Hemsworth und Elsa auf der Met Gala

Am Montag öffnete die diesjährige Met Gala ihre Türen in New York. Für das Event warfen sich die Stars und Sternchen mal wieder mächtig in Schale. Unter anderem stellten sich auch Chris Hemsworth (40) und Elsa Pataky (47) dem Blitzlichtgewitter an dem Abend – und sahen dabei einfach nur umwerfend aus! Der Schauspieler präsentierte sich in einem cremefarbenen Anzug von Tom Ford (62) und rundete das elegante Outfit mit schwarzen Lackschuhen ab.

Die Filmproduzentin erstrahlte hingegen in einem schimmernden, leicht transparenten Kleid ganz in Gold – ebenfalls von dem besagten Modedesigner. Den eleganten Look kombinierte die gebürtige Spanierin mit farblich passenden Manschetten, glänzenden High Heels und einem majestätischen Kopfschmuck, der einem Götterkranz ähnelte. Mit ihrer langen blonden Flechtfrisur sorgte die Beauty dabei für einen besonderen Hingucker auf dem roten Teppich.

Bereits seit vielen Jahren gehen Elsa und Chris gemeinsam durchs Leben. Im Dezember 2010 hatte das Paar den nächsten Schritt gewagt und sich während einer romantischen Zeremonie das Eheversprechen gegeben. Eineinhalb Jahre später durften die Blondine und der gebürtige Australier ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: ihre Tochter India Rose (11). Die Geburt ihrer Zwillingssöhne Tristan (10) und Sasha (10) im März 2014 machte ihr Liebesglück schließlich perfekt.

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth, Mai 2024

Getty Images Chris Hemsworth mit seinen Söhnen Sasha und Tristan und Ehefrau Elsa Pataky

