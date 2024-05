In einer Robe aus Sand: Tyla überzeugt bei Met-Gala-Debüt

Unter dem Motto "The Garden of Time" fand gestern in New York erneut das wichtigste Event der Modebranche statt: die Met Gala! Die südafrikanische Sängerin Tyla stand in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Gästeliste. Mit ihrem faszinierenden Look feierte die "Water"-Interpretin ihr Met-Gala-Debüt jedoch mehr als gebührend. Mit einer Skulptur-artigen Robe sorgte die Musikerin für einen besonderen Hingucker: Sie ließ sich vom Stardesigner Balmain ein Kleid ganz aus Sand schneidern. Abgerundet mit einer Sanduhr als Accessoire griff die Afropop-Künstlerin das Wort "Zeit" aus dem Dresscode des Abends gekonnt auf. Schon jetzt gilt ihr Outfit für viele Modeexperten als das beste des Abends!

Im Interview mit dem Magazin Vogue verrät Olivier Rousteing, der Kreativdirektor von Balmain, den Gedanken hinter diesem atemberaubenden Look. "Die Skulptur ist von dem Wunsch inspiriert, Grenzen neu zu definieren und ein vergängliches Material in ein unvergängliches Meisterwerk zu verwandeln", macht der Designer deutlich. Auch Tyla spricht während des Livestreams der Met Gala über die Hintergründe ihres Outfits. Im Gespräch mit La La Anthony erklärt die 22-Jährige, dass sie in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches wollte. Glücklich verrät sie: "Ich liebe das Outfit und wie alles geworden ist!"

Doch nicht nur Tyla sorgte mit ihrem kreativen Sandkleid für ein Highlight bei der diesjährigen Met Gala. Auch Zendaya (27) verzauberte die Zuschauer mit gleich zwei extravaganten Looks. Zu Beginn trug die "Euphoria"-Bekanntheit ein dunkelgrünes Kleid von Maison Margiela mit zauberhaften Kolibri-Details. Doch damit nicht genug! Als Co-Vorsitzende der diesjährigen Benefizveranstaltung überraschte die Dune-Schauspielerin mit einem Outfitwechsel. Kurzerhand schlüpfte sie in eine aufwendige schwarze Robe von Givenchy und begeisterte die Fans damit zum zweiten Mal!

Getty Images Tyla, Sängerin

Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024

