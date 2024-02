VIPs und Dresscode: Alle Infos zur anstehenden Met Gala!

Bald gibt es wieder ganz viel Extravaganz in der Mode zu bestaunen! Die Met Gala ist jedes Jahr aufs Neue das absolute Highlight in der Fashion-Welt. Von traumhaft, schrill bis hin zu total verrückt lassen sich die Promis immer etwas für das Modeevent der Extraklasse einfallen. Die diesjährige Met Gala findet am 6. Mai statt. Dabei steht im New Yorker Metropolitan Museum of Art alles unter dem Motto "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion". Zudem ist auch schon bekannt, wer auf jeden Fall über den roten Teppich laufen wird. Vom Dresscode bis zu den Hosts – Promiflash hat die wichtigen Infos für euch!

