Tyla begeistert bei Coachella mit Britney-Spears-Hommage

Tyla sorgte am zweiten Coachella-Wochenende für Aufsehen, als sie mit ihrem Look eine Hommage an Britney Spears' (43) legendären Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2001 darbot. Die Sängerin trug ein Ensemble, das stark an Britney erinnert: Ein grün-blaues Bralette-Top kombiniert mit dunklen Jeansshorts, die mit grünem und funkelndem Fransenbesatz verziert waren. Ergänzt wurde der Look durch eine silberne Körperkette, die bis zur Taille reichte. Eine wilde Haarpracht aus welligen Extensions und ein auffälliges Make-up samt pinkfarbenem Lidschatten komplettierten den Style, mit dem Tyla die Menge begeisterte.

Britney Spears zählt zu Tylas größten musikalischen Vorbildern, wie die Sängerin bereits im März 2025 bei den Billboard Women in Music Awards betonte. Doch auch andere Künstlerinnen zollen der Popikone immer wieder Tribut: Megan Thee Stallion (30), die 2024 die MTV Video Music Awards moderierte, präsentierte während der Show ihre eigene Interpretation von Britneys "I’m a Slave 4 U"-Look. Auch die Sängerin Tate McRae (21) ließ sich von Britney Spears inspirieren und trug ein Outfit, das an den schwarzen Dolce & Gabbana-Look der Pop-Prinzessin von den VMAs 2001 angelehnt war.

Tyla bleibt mit ihrem Britney-Look ihrem Faible für die Stilikonen der frühen 2000er treu. Bereits am ersten Festivalwochenende zeigte sie sich in einem Y2K-inspirierten Vintage-Look von Dolce & Gabbana. Sie kombinierte eine elegante, mit Glasfransen verzierte Rockkreation mit einem goldenen, glitzernden BH und einem geknoteten weißen Crop-Top. Dazu trug sie Mesh-Strumpfhosen mit dramatischen Cut-outs und Schmuck von Pandora.

Getty Images Britney Spears, MTV Video Music Awards im Jahr 2001

Getty Images Tyla, Sängerin

