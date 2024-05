Tori Spelling schenkte Ex Dean selbstgemachtes Sexspielzeug!

Tori Spelling (50) machte ihrem Ex Dean McDermott (57) ein ziemlich ungewöhnliches Geschenk. In ihrem Podcast "MisSpelling" verrät die Schauspielerin, dass sie Dean während der Beziehung ein selbstgemachtes Sexspielzeug schenkte. Das FSK-18-Präsent überreichte sie ihm an einem ihrer Hochzeitstage. "Oh, der Messing-Penisring war wirklich gut in diesem Jahr", erinnert sie sich lachend zurück. Für das Geschenk legte sich Tori ordentlich ins Zeug: "Ich habe ihn gehämmert. Oh, mein Gott! Ich bin so begabt. Ich habe ihn geschweißt."

"Ich habe an unserem Hochzeitstag immer etwas für Dean gebastelt, denn man weiß ja, dass jeder jemandem etwas kaufen kann", erzählt sie und fügt hinzu: "Wenn man das kann, ist das sehr schön. Aber ich sage immer: 'Selbstgemacht ist gleich Liebe. Ob in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, ich bleibe dabei.'" Dabei stellte die Beverly Hills, 90210-Darstellerin ihre Kreativität jedes Jahr erneut unter Beweis. In einem Jahr machte sie ihm beispielsweise eine Ledermanschette und in einem anderen Jahr eine Bank, auf die sie den Satz 'Ich möchte mit dir alt werden' schrieb.

Tori und Dean hatten im Jahr 2006 geheiratet. Im Sommer 2023 gaben die beiden öffentlich ihre Trennung bekannt. Das Liebes-Aus soll unerwartet gekommen sein. Freunde und Familienmitglieder des Paares sollen laut einem Insider die Trennung nicht erwartet haben. "Es fühlt sich wie aus heiterem Himmel an. [...] Natürlich hatten sie ihre Uneinigkeiten und waren nicht immer einer Meinung, aber die letzten sechs Monate haben sich gut zwischen den beiden angefühlt", erklärte der Informant gegenüber People.

Getty Images Tori Spelling, 2024

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

