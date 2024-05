So verlief Rebel Wilsons Coming-out gegenüber ihrer Mutter!

Rebel Wilson (44) und Ramona Agruma gehen seit Sommer 2022 gemeinsam durchs Leben – inzwischen sind die beiden sogar verlobt. Dass die Schauspielerin eine Frau liebt, soll sie kurzzeitig vor eine persönliche Hürde gestellt haben – denn wie die Australierin nun verrät, haben ihre Nerven vor dem Coming-out vor ihrer Mutter verrückt gespielt. "Ich erinnere mich, dass ich sehr nervös war, es meiner Mutter zu sagen und dann musste ich es ihr sagen, weil sie nach Los Angeles flog und Ramona treffen wollte", erklärt Rebel in der TV-Show "Loose Women" und ergänzt: "Ich sagte: 'Sie ist nicht nur meine Freundin. Sie ist meine Partnerin'."

Dass der "Pitch Perfect"-Star vor dem Gespräch mit seiner Mutter so aufgeregt war, stellte sich als völlig unbegründet heraus. Schlussendlich habe sie die bestmögliche Reaktion erfahren. "Sie sagte: 'Oh, das ist großartig, Liebling! Welche Farbe soll ich jetzt auf dieser Seite des Zauns streichen? Olivgrün? Braun?'", berichtet Rebel weiter. Der Öffentlichkeit wollte sie hingegen nicht sofort von ihrer sexuellen Orientierung erzählen. Über den Grund dahinter klärt die 44-Jährige im weiteren Verlauf des Gesprächs auf: "Weil es ein ziemlicher Schock ist, wenn man bisher nur mit Männern zusammen war und plötzlich sagt: 'Ich bin in einer Beziehung mit einer Frau'."

Wie The Wrap berichtete, habe ein australischer Journalist des "The Syndey Morning Herald" die Schauspielerin regelrecht zu ihrem Coming-out in aller Öffentlichkeit gedrängt. Zu dieser Zeit wussten nicht einmal alle ihre Familienmitglieder von ihrer damaligen Beziehung. Kolumnist Andrew Hornery soll ihr gerade einmal "zwei Tage Zeit für einen Kommentar" gegeben haben, nachdem er kurz zuvor von ihrer neuen Liebe erfahren hatte. Dies soll der Auslöser dafür gewesen sein, dass Rebel kurzen Prozess machte und ihre Sexualität selbst mit der Welt teilte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rebel so viele private Details ausplaudert? Na ja, an ihrer Stelle würde ich das nicht machen. Ich finde es super. Letztlich ist es doch auch ihre Entscheidung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de