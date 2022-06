Hat sich Rebel Wilson (42) etwa gar nicht selbst dazu entschieden, ihre neue Beziehung öffentlich zu machen? Am vergangenen Donnerstag überraschte die Pitch Perfect-Darstellerin ihre Community mit niedlichen Neuigkeiten: Die Blondine ist in einer Beziehung und hat sich in eine Frau verliebt! Das verkündete sie mit einem süßen Selfie mit Freundin Ramona Agruma. Nun kam raus: Rebel hat sich wohl nur geoutet, damit ihr eine australische Zeitung nicht zuvorkommt!

Wie The Wrap berichtete, soll sich Rebel gar nicht aus freien Stücken zu ihrer neuen Liebe bekannt haben. Vielmehr soll "The Sydney Morning Herald", eine australische Zeitung, die Schauspielerin dazu gebracht haben. Offenbar wollte das Blatt der 42-Jährigen zuvorkommen und einen Artikel über ihre Sexualität veröffentlichen. Davor hatte das Magazin ihr noch einige Fragen zu ihrer neuen Freundin gestellt. Darauf hatte Rebel offenbar gar keine Lust und entschloss sich daraufhin dazu, ihre gleichgeschlechtliche Beziehung einfach selbst mit der Welt zu teilen.

Auch wenn Rebel in gewisser Weise zu ihrem Outing gedrängt wurde – die "Senior Year"-Darstellerin weiß genau, was sie für ihre Partnerin empfindet. "Es ist eine sehr ernste Beziehung und sie sind superglücklich miteinander", erklärte eine ihr nahestehende Quelle gegenüber People.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im April 2022

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de