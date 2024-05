Influencerin Danielle Peazer ist Mama einer Tochter geworden

Danielle Peazer (35) und Sonny Jay sind Eltern geworden. Das Paar gibt die süßen Babynews via Instagram bekannt. Ein Clip zeigt die strampelnden Füße ihrer kleinen Tochter. "Und dann waren wir zu dritt. Sie ist hier und sie ist perfekt", schreiben die stolzen Eltern in ihrem gemeinsamen Beitrag. Der Dancing on Ice-Star und seine Freundin könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein.

In ihrer Story gibt die Ex-Freundin von Liam Payne (30) einen Einblick in die ersten Tage. "Mein Leben ist das allerschönste Chaos, seit sie geboren wurde [...]. Ich würde das mit niemandem anderen als Sonny Jay an meiner Seite machen wollen – er ist schon jetzt der beste Papa", schwärmt Danielle. "Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich eine Mama bin. Jetzt nehme ich mir die Zeit, um herauszufinden, wie ich alles richtig mache, damit ich meinem Mädchen alles bieten kann, was sie verdient", schließt sie.

Auch Freunde und Fans freuen sich in den Kommentaren mit den frischgebackenen Eltern. "Ich springe vor Freude in die Luft, weil ich so glücklich bin. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich mich für euch freue", lautet ein Kommentar. "Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe! Genieße jede Sekunde in der perfekten Baby-Blase", schreibt auch Sängerin Perrie Edwards (30).

Instagram / daniellepeazer Danielle Peazer und Sonny Jay, 2023

Instagram / daniellepeazer Sonny Jay und Danielle Peazer, 2023

