Liam Paynes Ex braucht nach seinem Tod Zeit mit der Familie

Danielle Peazer (36) zog sich nach dem tragischen Tod ihres Ex-Partners Liam Payne (✝31) aus den sozialen Medien zurück. Jetzt meldet sich die Influencerin jedoch mit emotionalen Worten auf Instagram. "Ich weiß, dass ich in den vergangenen Wochen so wenig gepostet habe wie noch nie in meiner gesamten Online-Karriere. Trotzdem habe ich noch nie so viel darauf geachtet, was ich sage oder tue", heißt es in ihrem Statement und sie betont: "Danke für eure Geduld, während ich mir eine Minute für mich selbst nehme. Ich bin dankbar für all die Liebe, die ich bekomme und mache das Beste aus meiner Zeit mit meinem kleinen Mädchen und dem Rest meiner Familie."

Sie und Liam waren zwischen 2010 und 2012 ein Paar und fanden 2022 erneut zueinander. Obwohl beide zuletzt kein Liebespaar waren, gab es offenbar kein böses Blut zwischen ihnen. Auch zur Beerdigung ihres Ex kam Danielle und nahm schweren Herzens Abschied. In ihrem Post findet Danielle liebevolle Worte für diejenigen, die ebenfalls eine harte Zeit durchmachen. "Und für alle, die es hören müssen und selbst mit etwas zu kämpfen haben: Es ist nur eine Frage der Zeit", schreibt die 36-Jährige.

Wie Liam ist auch Danielle Mutter eines Kindes. Die Ex des Musikers wurde vor wenigen Monaten erstmals Mama durch die Geburt ihrer Tochter. "Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich eine Mama bin. Jetzt nehme ich mir die Zeit, um herauszufinden, wie ich alles richtig mache, damit ich meinem Mädchen alles bieten kann, was es verdient", schwärmte die Medienpersönlichkeit von ihrem Babyglück.

Instagram / daniellepeazer Danielle Peazer und Liam Payne

Instagram / daniellepeazer Danielle Peazer, Influencerin