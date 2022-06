Lässt sich Liam Payne (28) nach seinem Liebes-Aus mit Maya Henry (22) nun von seiner Ex trösten? Ende Mai wurde publik, dass sich der Ex-One Direction-Star und seine Verlobte tatsächlich getrennt haben. Angeblich soll der Musiker das Model mit der Influencerin Aliana Mawla betrogen haben. Nach dem Beziehungsende scheint Liam aber nicht lange Trübsal geblasen zu haben: Er wurde jetzt mit seiner Ex-Freundin Danielle Peazer (34) gesichtet!

Paparazzibilder, die DailyMail vorliegen, zeigen den 28-Jährigen am Montag beim Verlassen des Nobu Hotels in London. Auf den Fotos ist Liam mit der Profitänzerin Danielle zu sehen, mit der er von 2011 bis 2013 eine On-off-Beziehung geführt hatte. Die beiden stiegen an dem Abend in ein Auto – und verließen die Location gemeinsam. Ob da wohl wieder etwas läuft?

Laut einem Insider soll der Sänger tatsächlich nie wirklich über das Liebes-Aus mit der 34-Jährigen hinweg gekommen sein. "Liam hat immer starke Gefühle für Danielle gehabt und war sehr enttäuscht, als sie sich vor Jahren getrennt hatten", meinte die Quelle zu wissen.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry, März 2022

Instagram / daniellepeazer Danielle Peazer, Influencerin

Getty Images Liam Payne im Oktober 2021

