Süße News: Liam Paynes Ex Danielle Peazer bekommt Nachwuchs!

Sie ist in freudiger Erwartung. Liam Payne (30) und Danielle Peazer (35) gingen einst gemeinsam durchs Leben. Jedoch sollte ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit sein: Im Jahr 2013 gaben das Ex-One-Direction-Mitglied und die Brünette ihre Trennung bekannt. Letztere scheint seither jedoch privat ein neues Glück gefunden zu haben – erst im vergangenen Jahr machte sie ihre Liebe zu Radiomoderator Sonny Jay publik. Nun erlebt das Paar einen weiteren Meilenstein: Danielle und ihr Freund erwarten erstmals Nachwuchs!

"Wir bekommen ein Baby", schreiben die werdenden Eltern auf Instagram und fügen dem hinzu: "Es ist ein Geheimnis, das wir schon eine Weile für uns behalten haben, während wir diese kleine Blase der Aufregung genossen [...] haben." Zusätzlich teilen sie ein kurzes Video, in dem der Bauch der Tänzerin bereits deutlich erkennbar ist. Voller Vorfreude grinsen Danielle und ihr Liebster darin um die Wette. "Jetzt fühlen wir uns bereit, diese Reise mit euch zu teilen, einschließlich der Höhen [...], die sie mit sich bringen wird. Ankunft im Frühjahr 2024", heißt es abschließend in der süßen Verkündung.

Obwohl Danielle und Liams Beziehung bereits etliche Jahre zurückliegt, sorgten Spekulationen um ein Liebes-Comeback im Sommer 2022 für Aufsehen. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigten den 30-Jährigen damals beim Verlassen des Nobu Hotels in London. Gemeinsam mit ihrem Ex stieg die Beauty dann sogar in ein Auto und verließ die Location. Jedoch meldeten sich die beiden selbst nie zu Wort.

Instagram / daniellepeazer Danielle Peazer und Sonny Jay, 2023

Instagram / daniellepeazer Sonny Jay und Danielle Peazer, 2023

Getty Images Liam Payne, Sänger

