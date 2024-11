Auch Liam Paynes Ex Danielle nahm auf Beerdigung Abschied

Am heutigen Mittwoch kamen viele Menschen in Wolverhampton zusammen, um sich von Liam Payne (✝31) zu verabschieden. Der Sänger kam am 16. Oktober in Argentinien bei einem Sturz von einem Hotelbalkon ums Leben. In seiner Heimatstadt wurde er heute beigesetzt. Unter den Trauernden befanden sich neben Liams One Direction-Kollegen auch seine Ex-Freundin Danielle Peazer (36). Die Musikerin zeigte sich sichtlich bewegt und wurde von ihrem derzeitigen Partner Sonny Jay unterstützt, wie Fotos zeigen, die The Mirror vorliegen. In einem eleganten schwarzen Kleid und dunkler Sonnenbrille betrat sie die Kirche. Danielle und Liam waren von 2010 bis 2013 ein Paar.

Wenige Tage nach Liams tragischem Tod widmete Danielle ihrem Ex auf Instagram einen rührenden Tribut. "Es ist hart zu realisieren, dass du nicht mehr hier bist", schrieb Danielle. Dabei ließ sie auch ihre dreijährige Beziehung mit dem "Story of My Life"-Interpreten Revue passieren. "Manchmal warst du mir der liebste Mensch auf der ganzen Welt, aber du konntest mich auch ganz schön auf die Palme bringen, und wahrscheinlich habe ich dich auch manchmal ganz schön geärgert", erinnerte sich Danielle. Dass Liam nun nicht mehr da sei, könne sie nicht fassen. Auch sie habe gewusst, dass er Probleme hatte. "Ich habe gehofft, dass dieser Tag niemals kommen würde", erklärte die 36-Jährige in ihrem Post.

Liam starb vor über einem Monat im Casa Sur Hotel in Buenos Aires. Der Sänger stürzte aus dem dritten Stock seines Hotelbalkons. Der 31-Jährige nahm vor seinem Tod einen Drogencocktail zu sich, wie die toxikologischen Ergebnisse schnell ergaben. So befand sich sogenanntes pinkes Kokain in seinem Blut. Die Umstände seines Todes sind aber immer noch nicht ganz geklärt. Erst in der vergangenen Woche wurden drei Verdächtige festgenommen. "Die Polizei hat zwei Hotelangestellte festgenommen, die beschuldigt werden, die Drogen geliefert zu haben, und hat eine Razzia in der Wohnung eines Freundes durchgeführt, der ebenfalls festgenommen wurde", berichtete der Nachrichtensender ABC News dazu.

Anzeige Anzeige

Instagram / daniellepeazer Danielle Peazer und Liam Payne

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im August 2018

Anzeige Anzeige