Leonardo DiCaprios Ex Erin Heatherton ist Mutter geworden

Baby-Überraschung bei Erin Heatherton (35)! Das Model flashte seine Fans am Muttertag mit besonders tollen Neuigkeiten. In einem Instagram-Post verkündete sie die Geburt ihres ersten Kindes – von einer Schwangerschaft war bis dato nichts bekannt. Bereits am 22. April durfte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Karol Kocemba eine Tochter auf der Welt willkommen heißen, die kleine Eila Violet. "Ich wünsche allen Mamas einen fröhlichen Muttertag", schrieb Erin dazu.

Die Fans sind von den Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen. "So ein wunderschöner Engel. Wen auch immer du geboren hast, ist ein Engel, weil du die beste Mutter auf Erden bist", schreibt ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch. Sie ist so schön wie ihre Mutter." Darüber hinaus mischen sich auch einige Promis unter die Gratulanten – unter anderem Candice Swanepoel (35), Lily Aldridge (38) und Hannah Ferguson (31).

Erin und Karol hatten sich im März 2022 verlobt. Knapp zehn Monate später gaben sie sich das Jawort und schmissen eine üppige Hochzeitsparty. Von Dezember 2011 bis Oktober 2012 war die einstige Victoria's Secret-Schönheit mit Leonardo DiCaprio (49) zusammen. Als Trennungsgrund nannten sie damals den vollen Terminkalender des Schauspielers.

Instagram / erinheathertonlegit Model Erin Heatherton mit ihrem Mann und ihrer Tochter

Instagram / erinheathertonlegit Karol Kocemba und Erin Heatherton

