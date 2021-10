Dieser Job machte ihr zu schaffen! Erin Heatherton (32) begeistert ihre Fans seit vielen Jahren auf den Laufstegen dieser Welt – vor allem zu der Zeit, als sie bei den berühmten Victoria's Secret-Shows in heißen Dessous über den Catwalk schwebte. Doch die Schönheit hatte offenbar ihren Preis: Schon vor Jahren klagte das Model über den Druck in der Branche. Jetzt gab Erin erneut einen Einblick in ihr damaliges Leben.

Im Podcast "Fallen Angel", der sich kritisch mit dem gesellschaftlichen Einfluss der Unterwäsche-Marke auseinandersetzt, sprach Erin jetzt ganz offen über dieses dunkle Kapitel: "Wirklich bergab ging es mit mir, als ich etwa 25 war." Ihr Work-out habe nicht mehr dieselben Resultate gezeigt wie zuvor, was sie damals ziemlich aus dem Tritt gebracht habe: "Ich habe dann angefangen, Diätpillen zu nehmen, die mein Therapeut später als 'Badewasser-Meth' bezeichnet hat." Die Appetitzügler hätten nämlich auch Amphetamine beinhaltet – wie auch die Droge Crystal Meth.

Heute sehe sie, dass sich ihr Körper damals einfach ganz natürlich verhalten habe, betonte Erin: "Man hat mit 25 nicht einfach so dieselben Maße wie mit 18!" Sie habe sich zu dieser Zeit aber unter Druck gesetzt gefühlt, diesem Ideal trotzdem weiterhin entsprechen zu müssen.

Erin Heatherton im September 2021

Erin Heatherton bei den NHL Awards 2016

Erin Heatherton im Jahr 2016 in New York

