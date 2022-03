Erin Heatherton (32) will heiraten! Vor etwa zehn Jahren sorgte das ehemalige Victoria's Secret-Model mit seinem Liebesleben für eine Menge Schlagzeilen. Von Dezember 2011 bis Oktober 2012 war sie die Frau an Leonardo DiCaprios (47) Seite. Ihr dauerhaftes Glück fand die Beauty aber erst nach der Trennung in ihrem Partner Karol Kocemba. Mit ihm will die Laufstegschönheit nun sogar den nächsten Schritt gehen: Erin und ihr Freund haben sich verlobt!

Diese süße Nachricht machte die 32-Jährige in einem Instagram-Beitrag publik. Dazu postete sie ein Selfie von sich und Karol – und dabei sticht sofort der Klunker an Erins Finger ins Auge. Die Neuigkeiten machte sie aber noch deutlicher. "So glücklich", schrieb die US-Amerikanerin und notierte dazu außerdem ein Ring-Emoji. Die Gratulanten ließen dabei nicht lange auf sich warten. Unter anderem ihre Model-Kollegin Lily Aldridge (36) hinterließ Glückwünsche in der Kommentarspalte.

In ihrem Privatleben scheint es also bestens zu laufen. Zu dem Mann an ihrer Seite gibt Erin allerdings kaum etwas preis. Dafür spricht die Blondine umso offener über ihre Zeit als Victoria's-Secret-Engel. "Ich habe dann angefangen, Diätpillen zu nehmen, die mein Therapeut später als 'Badewasser-Meth' bezeichnet hat", hatte sie vor wenigen Monaten im Podcast "Fallen Angel" berichtet.

Instagram / erinheathertonlegit Erin Heatherton im September 2021

Instagram / erinheathertonlegit Erin Heatherton, Model

Instagram / erinheathertonlegit Erin Heatherton, Ex-Victoria's-Secret-Model

