Wenn der Bankrott vor der Tür steht! Erin Heatherton (30) war einst ein gefragtes Model: Sie lief 2006 für Diane von Fürstenberg, von 2008 bis 2013 für Victoria's Secret über den legendären Engel-Catwalk, wurde für Editorials gebucht – und machte sich einen Namen als Leonardo DiCaprios (44) Ex-Freundin. Doch damit sei nun Schluss, denn jetzt stellte sich heraus: Die Blondine ist pleite und hat Konkurs angemeldet. Sie soll mit mehr als 560.000 US-Dollar im Minus sein.

Den Großteil soll sie der City National Bank, dem Staat New York an Steuern und scheinbar auch früheren Geschäftspartnern schulden. Umgerechnet entspricht das rund 500.000 Euro. Dabei hat das Ex-Model laut The Blast ein Einkommen von gerade einmal rund 1.000 Euro im Monat. Zudem sollen sich auf Erins Konto aktuell lediglich etwas mehr als 800 Euro befinden. Ihre Besitztümer – Kleidung, Schmuck und Elektronik – seien demnach auch nur 2.800 Euro wert.

Leo hingegen, den sie von 2011 bis 2012 datete, ist weiterhin als Schauspieler erfolgreich – und hat auch eine neue Flamme an seiner Seite: das Model Camila Morrone. Sie hat er sogar schon zu einem Lunch mit seinem Vater mitgenommen und damit quasi der Familie vorgestellt.

ActionPress / MediaPunch / face to face Erin Heatherton im Februar 2016

ActionPress / KCR/REX/Shutterstock Erin Heatherton bei den NHL Awards 2016

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der CinemaCon 2018

