Leo DiCaprios Ex-Freundin Erin Heatherton hat geheiratet!

Jetzt haben sie sich getraut! Erin Heatherton (33) und Schauspiel-Star Leonardo DiCaprio (48) waren von Dezember 2011 bis Oktober 2012 liiert. Nach der Trennung hat das ehemalige Victoria's Secret-Model aber an anderer Stelle ihr wahres Liebesglück gefunden. Vergangenes Jahr gaben sie und ihr langjähriger Partner Karol Kocemba schließlich bekannt, dass sie verlobt seien. Jetzt hat Erin ihren Karol geheiratet!

Mit einem süßen Video verkündete die 33-Jährige nun auf Instagram, dass sie frisch verheiratet sei! "Beste Woche meines Lebens", schrieb die Beauty happy. Der niedliche Clip zeigt, wie die beiden auf ihrer Hochzeitsparty von ihren Liebsten gefeiert werden. Auf Stühlen heben die Gäste Erin und Karol in die Luft. In ihrem weißen Spitzenkleid strahlt die Braut dabei ihren Lebensgefährten ganz verliebt an.

Die Glückwunsche ließen auch nicht lange auf sich warten – zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen gratulierten dem Ehepaar unter dem süßen Posting. So schrieb das Sports-Illustrated-Model Anne Vyalitsyna (36): "Glückwunsch, du Schönheit! Ich sende eurer Familie so viel Liebe!" Eine Freundin der Braut kommentierte begeistert: "Das ist so ein schöner Moment! Ich bin so froh für euch beide!"

Instagram / erinheathertonlegit Erin Heatherton, Model

Instagram / erinheathertonlegit Erin Heatherton im September 2021

Instagram / erinheathertonlegit Erin Heatherton, Ex-Victoria's-Secret-Model

