Seltener Pärchenauftritt von Martin Freeman und Rachel!

Martin Freeman (52) hat bei den diesjährigen BAFTA Awards gemeinsam mit seiner Freundin Rachel Benaissa einen seltenen öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt. Auf der Veranstaltung, die in der Royal Festival Hall in London stattfand, posierte das Paar glücklich und verliebt vor den Kameras, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, beweisen. Der "Hobbit"-Star trug zu diesem Anlass einen ausgefallenen Smoking mit Paisley-Muster, während seine Freundin in ein schwarzes Off-Shoulder-Kleid schlüpfte, das freien Blick auf ihre zahlreichen Tattoos bot. Damit zogen Martin und die französische Schauspielerin Rachel, die durch ihre Rolle in "Normal People" bekannt wurde, alle Blicke auf sich!

Martin und Rachel daten sich schon seit etwa zwei Jahren. Ihre Beziehung tragen die Schauspieler allerdings nicht zu sehr in die Öffentlichkeit – nur hin und wieder lassen sie sich auf dem roten Teppich blicken, wie nun bei den BAFTAs. Die Award-Show, die das Beste aus der Welt des Fernsehens ehrt, wurde dieses Jahr von den Komikern Rob Beckett und Romesh Ranganathan moderiert, die ihre Fans mit ihrem charakteristischen Humor begeisterten.

Vor seiner Beziehung mit Rachel war Martin rund 15 Jahre mit seiner Partnerin Amanda Abbington (50) durchs Leben gegangen. Im Jahr 2016 trennten sie sich jedoch im Guten. Die frühere Beziehung endete laut Amanda aufgrund der Entfernungen und Martins häufiger Abwesenheit wegen Dreharbeiten. "Da war wirklich kein böses Blut im Spiel, wir konnten so nur nicht mehr weiter zusammenleben", hatte sie gegenüber Sunday Telegraph nach der Trennung erklärt. Etwa vier Jahre nach der Trennung wurde Martin erstmalig händchenhaltend mit Rachel gesichtet, später bestätigten sie ihre Beziehung mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt.

Getty Images Martin Freeman und Rachel Mariam bei den BAFTAs 2022

Getty Images Martin Freeman und Amanda Abbington, Schauspieler

