Sehr selten: Martin Freeman strahlt mit Freundin bei Event

Mit ihr scheint Martin Freeman (51) richtig glücklich zu sein. 2016 hatte der Schauspieler sich nach 15 Jahren Beziehung von seiner Langzeit-Freundin Amanda Abbington (49) getrennt. Vier Jahre später wurde er dann Händchen haltend mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Obwohl die neue Liebe wohl nie offiziell bestätigt wurde, zeigten sich die beiden schon mehrfach zusammen auf dem roten Teppich. Und auch jetzt wirken Martin und seine Partnerin bei einem Event total verliebt.

Zusammen mit seiner Freundin Rachel Mariam zeigt Martin sich am Donnerstagabend bei den BAFTA Television Awards. Für den seltenen Auftritt putzt sich das Paar ordentlich heraus. Während der 51-Jährige im eleganten Ensemble aus schwarzem Hemd und dunkelblau kariertem Anzug auftritt, entscheidet seine Liebste sich für einen auffälligeren Look. Sie trägt einen durchscheinenden Glitzerrock und ein Top aus schwarzen Federn. Und beiden ist anzusehen, wie wohl sie sich miteinander fühlen, denn sie strahlen auf den Bildern über das ganze Gesicht.

Woran Martins Beziehung zu Amanda gescheitert war, hatte die Schauspielerin kurz nach der Trennung selbst erklärt. Ein Hauptgrund war wohl die Abwesenheit ihres Partners während der Dreharbeiten gewesen. Oft sei sie mit den beiden Kindern in Großbritannien geblieben, wenn Martin in den USA gearbeitet hatte: "Da war wirklich keine Feindseligkeit im Spiel, wir konnten so nur nicht mehr weiter zusammenleben", hatte sie Sunday Telegraph erklärt.

Anzeige

MEGA Martin Freeman mit seiner Partnerin im November 2020 in London

Anzeige

Getty Images Martin Freeman und Rachel Mariam bei den BAFTAs 2022

Anzeige

Getty Images Martin Freeman und Amanda Abbington, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de