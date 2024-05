Suizidgedanken: Anne Wünsche kehrt an tragischen Ort zurück

Anne Wünsche präsentiert sich im Netz meist ziemlich lustig und quirlig. Doch nun zeigt die ehemalige Berlin Tag und Nacht-Darstellerin eine andere Seite von sich. Vor ein paar Jahren sprach die 32-Jährige schon offen über die Suizidgedanken, die sie früher hatte. Jetzt erinnert sie sich auf Instagram an ihre traurige Vergangenheit. Sie lud ein Reel hoch, in dem sie sagt: "Ich zeige euch heute mal den Ort, an dem ich mir 2009 das Leben nehmen wollte." Sie sei froh, dass es nie dazu gekommen sei. Heute möchte die Influencerin anderen Leuten Mut machen und ihnen zeigen, dass schlechte Umstände niemals endgültig seien.

In dem Video erzählt Anne außerdem, dass ihre Kindheit nicht wirklich einfach gewesen sei – sie aber nicht verraten wolle, warum. Die YouTuberin gab lediglich preis, dass es ziemlich hart gewesen sei und sie irgendwann einfach nicht mehr konnte: "Hier stand ich, habe auf die Autos geschaut und habe nur auf den richtigen Zeitpunkt zum Absprung gewartet." Ihr ältestes Tattoo mit den Worten "Two Life", zu Deutsch "Zwei Leben", soll sie für immer an diesen Tag erinnern.

Anne meint, dass ihr Engagement bei "Berlin Tag und Nacht" ihr Leben gerettet hätte. Von 2011 bis 2017 war sie dort als Joes Tochter Hanna zu sehen. Danach hatte die Laiendarstellerin noch ein paar Gastauftritte, spielte aber keine große Rolle mehr in der Serie. Heute ist sie ein Social-Media-Star und seit vergangenem Jahr auch Erotikmodel auf OnlyFans. Dort macht sie sogar Umsatz im siebenstelligen Bereich!

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / anne_wuensche Lutz Schweigel mit seiner Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Kollegin Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Muttertag 2023



