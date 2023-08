Nach Jannik-Drama: Ist Yeliz Koc bereit für neue Beziehung?

Yeliz Koc (29) musste in den vergangenen Wochen einiges einstecken. Die Influencerin war nach der ersten Staffel von Make Love, Fake Love mit ihrem Auserwählten Jannik Kontalis zusammen gewesen. Doch die Liebe der beiden war nicht von langer Dauer: Nach einigen Krisen, inklusive einer ordentlichen öffentlichen Schlammschlacht, trennten sich die Realitystars endgültig. Doch ist Yeliz jetzt bereit für eine neue Beziehung?

Das will jetzt ein neugieriger Fan während einer Instagram-Fragerunde von der Beauty wissen. "Gute Frage. So wie es gerade ist, ist es gut", erklärt Yeliz. Außerdem macht sie deutlich, dass sie nicht vorhabe, in den nächsten Wochen eine Beziehung einzugehen und dass sie aktuell sehr glücklich sei. "Der nächste Mann wird erst mal richtig abgecheckt", stellt die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin klar.

Bei ihrem Ex-Freund sieht das Ganze wohl etwas anders aus. Vor wenigen Tagen plauderte Jannik nämlich in seiner Instagram-Story aus, wieder jemanden kennenzulernen. "Habe mich gestern gar nicht gemeldet – hatte ein Date", schrieb er zu einem Selfie. Das Treffen mit der mysteriösen Dame schien wohl auch gut gelaufen zu sein, denn er lächelte total verträumt in die Kamera.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Wie findet ihr es, dass Yeliz sich nicht wieder in eine Beziehung stürzen will? Ich finde es gut! Nicht so besonders… Abstimmen Ergebnis anzeigen



