"Meine Freundin": Ist Bachelor Sebastian wirklich vergeben?

Ist Sebastian Klaus (36) tatsächlich wieder in festen Händen? Der einstige Bachelor suchte in der vergangenen Staffel nach der großen Liebe, aber ging mit leeren Händen aus der Show. Doch in einem neuen TikTok-Video schlägt der Hamburger jetzt andere Töne an und spricht von seiner Freundin! "Hey Leute, ich habe gerade mit meiner Freundin gesprochen und sie hat sich darüber lustig gemacht, wie effizient ich manchmal bin, weil ich meine Flasche nach dem Sport immer direkt unter der Dusche wasche", plaudert Sebastian ganz munter. Ob er damit eine Freundin oder seine Freundin meint, lässt er offen!

Im Gespräch mit Promiflash deutete der Realitystar allerdings schon vor einigen Wochen an, dass es wieder eine Frau in seinem Leben gibt. "Also es ist so, dass ich gerade jemanden date, oder besser gesagt, jemanden kennenlerne, aber nicht aus dem Kosmos des Bachelors", gab Sebastian zu. Die Frau kenne er schon länger und es würde sich in eine ernsthafte Richtung entwickeln.

Während Sebastian bei "Die Bachelors" leer ausging, war sein Kollege Dennis Gries umso erfolgreicher. Noch immer ist der gebürtige Bayer mit seiner Freundin Katja Geretschuchin überglücklich! Die beiden führen derzeit eine Fernbeziehung, sehen sich aber trotzdem regelmäßig und teilen niedlichen Content zusammen im Netz.

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja Geretschuchin im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Sebastian ist tatsächlich wieder vergeben? Nein, er meinte nur irgendeine Freundin. Ja, eindeutig! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de