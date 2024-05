Offiziell? Christine Baumgartner zeigt sich mit neuem Freund

Nach 18 Jahren Ehe gaben Kevin Costner (69) und Christine Baumgartner (50) im Mai 2023 ihre Trennung bekannt. Doch ist Christine nun wieder in festen Händen? Seit einiger Zeit kursieren bereits zahlreiche Gerüchte, dass die Mutter eines Kindes einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Dabei soll es sich um keinen Unbekannten handeln – sondern um Josh Conner, den ehemaligen Nachbarn des Ex-Pärchens. Jetzt liefert das Model die offizielle Bestätigung. Auf aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, zeigt sich das neue Paar nun erstmals zusammen.

Die Turteltauben schlendern frisch verliebt durch Santa Barbara in Kalifornien. Dabei können sie offenbar die Finger nicht voneinander lassen und turteln, was das Zeug hält. Auf fast allen Fotos halten sie romantisch Händchen. Auch ihre Kleiderwahl zeigt, dass sie zusammengehören. Im coolen Partnerlook tragen beide lässige Sportkleidung. Josh kombiniert eine schwarze Jacke mit einer Jogginghose. Christine wählt hingegen eine hellere Farbe und trägt zu ihrem weißen Parka eine figurbetonte Leggings.

Auch Kevin soll laut einigen Gerüchten wieder in festen Händen sein. Seit einiger Zeit scheint der "Bodyguard"-Star mit der US-amerikanischen Sängerin Jewel (49) anzubandeln. Immer wieder wurden die Musikerin und der "Yellowstone"-Schauspieler zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Erst im vergangenen Monat wurden die 49-Jährige und der Filmproduzent während eines gemeinsamen Urlaubs in der Karibik beim Turteln fotografiert.

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Was sagt ihr zu der Beziehung von Christine und Josh? Ich finde es komisch, dass es der ehemalige Nachbar ist. Schön! Ich finde, die beiden sehen sehr glücklich aus! Ergebnis anzeigen



