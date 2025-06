Kevin Costner gesteht Herausforderung als siebenfacher Vater

Hollywood-Star Kevin Costner (70) weiß: Vater werden ist nicht schwer – eine Großfamilie zu managen hingegen sehr. In einem Interview mit People gestand der Schauspieler, der sieben Kinder und mehrere Enkelkinder hat, wie schwierig es teilweise sei, in all dem Trubel den Überblick zu behalten. Dabei stellen ihn nicht nur organisatorische Fragen vor Herausforderungen – auch die Beziehungsgestaltung sei mit derart vielen Sprösslingen nicht zu unterschätzen: "Man liebt sie alle gleich, aber sie sind alle unterschiedlich. Man muss Wege finden, sie zu erziehen, ohne sie alle gleich zu behandeln", berichtet Kevin. Zu seinen ältesten Kindern zählen Annie (41), Lily (38) und Joe (37) aus der Ehe mit Cindy Silva. Mit Bridget Rooney hat er den 28-jährigen Liam, während er mit seiner Ex-Frau Christine Baumgartner (51) die drei jüngsten Kinder teilt: Cayden (18), Hayes (16) und Grace (15).

Zum Highschool-Abschluss von Sohn Cayden, der vor wenigen Tagen feierlich begangen wurde, schaffte es Kevin erstmals seit langer Zeit, alle Kinder an einem Tisch zu versammeln. Selbst für Hollywood-Stars ist so ein Moment keine Selbstverständlichkeit. "Es ist sehr schwierig, alle gleichzeitig zu treffen, da sie sich alle in verschiedenen Richtungen entwickeln", erklärt Kevin, der 1990 mit dem Western-Epos "Der mit dem Wolf tanzt" seinen wohl größten Kinoerfolg feierte. Die älteren Kinder sind längst ausgeflogen, verfolgen ihre eigenen Wege. Umso wichtiger seien die seltenen Gelegenheiten, bei denen alle zusammenkommen – und sei es nur für einen Nachmittag voller Erinnerungen, Gespräche und Umarmungen.

Doch nicht nur die Familie hält den 70-Jährigen ordentlich auf Trab: Auch Kevins Verflossene dürften den Schauspieler bereits einige Nerven gekostet haben. So wurde zuletzt bekannt, dass er und seine Ex-Frau Christine zwar beide an Caydens Abschlussfeierlichkeiten teilnahmen, dabei jedoch jeglichen direkten Kontakt vermieden. Während das ehemalige Paar sich räumlich so weit wie möglich voneinander distanzierte, stand für Kevin die Familie dennoch im Mittelpunkt. Schließlich hat er seit jeher betont, wie wichtig ihm die Beziehung zu seinen Kindern und deren Wohlbefinden ist, selbst wenn es in anderen Bereichen seines Lebens Unstimmigkeiten gibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevincostner Hollywoodstar Kevin Costner mit sechs seiner Kinder

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner mit seinen Kindern Hayes Logan, Grace Avery und Cayden Wyatt, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner mit ihren drei Kindern, 2019