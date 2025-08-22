Preity Zintas erste große Liebe starb bei einem Autounfall

Preity Zinta (50), bekannt aus zahlreichen Bollywood-Blockbustern, hat kürzlich bei einer Fragerunde auf der Plattform X eine sehr persönliche Erinnerung geteilt. Auf die Frage eines Fans, ob sie noch immer weine, wenn sie ihren Kultfilm "Kal Ho Naa Ho" sehe, antwortete die Schauspielerin überraschend offen. "Ja, ich weine, wenn ich ihn sehe, und ich habe auch geweint, während wir ihn gedreht haben", so Preity. Der Grund dafür sei nicht nur die emotionale Geschichte des Films, sondern ein traumatisches Erlebnis in ihrem eigenen Leben: "Meine erste Liebe starb bei einem Autounfall. Deshalb trifft mich dieser Film immer besonders."

Mit dieser bewegenden Aussage gab Preity, die seit 2016 glücklich mit Gene Goodenough verheiratet und zweifache Mutter ist, einen Einblick in ihre Vergangenheit, von der viele Fans nichts wussten. Gerade die Schlüsselszenen, die den Tod von Shah Rukh Khans (59) Charakter Aman behandeln, seien nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für das gesamte Team hinter und vor der Kamera emotional herausfordernd gewesen. "Die meisten Szenen zeigten die echten Tränen von allen Schauspielern… und die Szene von Amans Tod brachte alle, vor und hinter der Kamera, zum Weinen", teilte sie weiter mit. Der Film, der bereits 2003 veröffentlicht wurde, handelt von Verlust, Liebe und Abschiednehmen und gehört zu den Meilensteinen ihrer Karriere.

Auch abseits der großen Gefühle auf der Leinwand sorgten Geschichten aus Preitys Leben in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Besonders Gerüchte um angebliche Streitigkeiten mit ihren Kolleginnen, besonders Rani Mukerji (47), machten die Runde. In der Talkshow "Koffee With Karan" hatte Preity diese Spekulationen jedoch längst entkräftet. Die frühere Bemerkung ihrer Kollegin, Preity solle weniger reden, habe Rani ihr später als Scherz erklärt. "Nein, Babe, das war nur Spaß!", sagte Rani der Bollywood-Darstellerin, wie diese erzählte. Die Schauspielerin nahm die Sache jedoch unverändert mit Humor: "Jedes Mal, wenn ich Rani treffe, mache ich einen Reißverschluss an meinem Mund und sage nichts."

Getty Images Preity Zinta, Mai 2007

Getty Images Gene Goodenough und Preity Zinta, Dezember 2018

Getty Images Rani Mukerji, Preity Zinta und Shah Rukh Khan, April 2006