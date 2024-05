Überraschend: Würde Stefanie Giesinger Sex mit dem Ex haben?

Stefanie Giesinger (27) und Marcus Butler (32) gaben ihre Trennung 2022 offiziell bekannt. Auch nach dem Liebes-Aus verstehen sich die Unternehmer super – das zeigen sie unter anderem während ihres ehrlichen Gesprächs im "G Spot"-Podcast. So spricht das einstige Paar auch über Sex mit dem Ex und ob sie dies in Betracht ziehen würden. "Ja, bitte", gibt der Brite etwas schüchtern zu – Steffi sieht das Ganze ähnlich: "Ja, es kommt auf die Situation an und die Person. Ich denke, wenn die Wunden geheilt sind, ist es okay." Nach ihrer Trennung hätten sie sich noch öfter zum Lunch verabredet – da sei aber nichts gelaufen.

Damals waren die Wunden wohl noch zu frisch. Wie sie die Sache heute handhaben, lassen sie offen. Stefanie erinnert sich daran zurück, dass sie nach dem Liebes-Aus noch zusammenleben mussten – sie habe sich zu dem Zeitpunkt noch Nähe gewünscht. "Ich kam auf die Couch und meinte 'Ich möchte kuscheln' und du fandest es komisch. Das verstehe ich heute", führt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin aus. Marcus habe rationaler denken können: "Das war ein Schutzmechanismus, weil ich versucht habe, mit dem Ganzen abzuschließen."

Mittlerweile scheinen sie darüber hinweg zu sein. Ein Liebescomeback schließen sie trotzdem nicht aus! "Ich denke nicht aktiv darüber nach. Mir geht es auch mit Kindern und Ehe so. Ich will nichts im Kopf planen. [...] Ich will alles entspannter sehen. Man kann eh nichts im Leben planen", erklärt die 27-Jährige. Stefanie und Marcus wollen diesbezüglich keinen Druck aufbauen und nehmen alles so, wie es kommt. Sie waren sechs Jahre lang ein Paar und kennen sich deshalb in- und auswendig.

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Juli 2019

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

