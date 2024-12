Marcus Butler wird Anfänge als YouTuber "für immer schätzen"

Vor vielen Jahren wurde Marcus Butler (32) als YouTuber berühmt und begeisterte seine Fans mit seinem Content. Mittlerweile hat der Social-Media-Star aber seit rund sechs Jahren keine Videos mehr auf dem Onlineportal veröffentlicht. Im Interview mit Promiflash bei den GQ Awards in Berlin lässt er seine YouTube-Anfänge Revue passieren und findet eindeutige Worte: "Es ist etwas, das ich für immer schätzen werde. Auch die Zeit und die Erfahrungen, die ich mit Alfie, Zoe (34) und der ganzen Gruppe gemacht habe, das wird uns für immer begleiten."

Heute freut er sich besonders, wenn er auf Fans trifft, die mit seinen Videos aufgewachsen sind und durch ihn etwas mitnehmen konnten. "Sie als erwachsene Personen zu treffen, Jahre später und mit ihnen eine Unterhaltung über diese Zeit zu führen, das ist wirklich toll", schwärmt Marcus im Promiflash-Interview. Er erinnert sich gerne an seine YouTube-Karriere zurück und plaudert aus: "Ich habe die letzten Tage eine Doku darüber gedreht. Von meiner Reise als YouTuber bis dahin, wo ich jetzt bin. Diese Menschen, die Dinge, die wir durchgemacht haben, das bleibt einfach für immer. Ich denke nicht, dass das jemals verfliegt."

Durch seine Präsenz in den sozialen Medien darf sich Marcus heute über mehrere Millionen Follower auf seinen Social-Media-Profilen freuen. Der Brite wurde hierzulande auch durch seine Beziehung mit Germany's Next Topmodel-Star Stefanie Giesinger (28) bekannt. Mit ihr war der Unternehmer rund sechs Jahre liiert, bis sich die beiden 2022 offiziell trennten. Böses Blut herrscht aber keines zwischen den Ex-Partnern. Jüngst war Marcus sogar zu Gast in Stefanies Podcast "G Spot" und plauderte mit seiner früheren Freundin über einige pikante Themen.

Instagram / marcusbutler Marcus Butler, Influencer

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger, September 2020

