Zoe und Co.: Hat Marcus Butler noch Kontakt zu UK-YouTubern?

Marcus Butler (32) machte sich ab dem Jahr 2010 mit seinen Videos auf der Plattform YouTube einen Namen. Mit lustigen Challenges oder auch Vlogs unterhielt der Brite seine über vier Millionen Fans auf seinem Kanal bestens. Mit anderen UK-YouTubern wie Zoe Sugg (34) und ihrem heutigen Mann Alfie Deyes drehte er viele Videos. Seit 2018 liegt dieses erfolgreiche Kapitel hinter dem Influencer. Doch steht Marcus mit seinen Kollegen noch in Kontakt? Im Promiflash-Interview berichtete Marcus vor wenigen Tagen stolz: "Ich war vor zwei, drei Monaten in Brighton und da habe ich sie gesehen. Ich hatte ihre beiden Kinder vorher noch gar nicht gesehen. Also hingen wir bei ihnen ab und hatten einfach einen schönen Nachmittag zusammen."

Marcus galt in Großbritannien und auch weltweit als gefeierter YouTuber. Seine Videos erhielten Millionen von Aufrufe. Doch so lustig die Filmchen auch waren, die er drehte – es steckte extrem viel Arbeit dahinter. "Es ist die Menge an harter Arbeit hinter den Kulissen und in Meetings und Gesprächen. Es stimmt, dass man mit einer guten Kampagne für YouTube-Aufrufe recht schnell Erfolg haben kann, aber ein Video zu erstellen, das die Aufmerksamkeit der Leute auf Anhieb fesselt und sie süchtig macht, das ist der schwierige Teil", berichtete YouTuber Alfie mit Marcus im gemeinsamen Popspoken-Interview im Dezember 2015.

Zuletzt veröffentlichte Marcus vor sechs Jahren etwas auf seinem YouTube-Channel. Als Influencer und Unternehmer ist er nach wie vor erfolgreich aktiv. Auch in Deutschland ist er regelmäßig beruflich unterwegs – privat verbindet er ebenfalls ein besonderes Kapitel damit. Von 2016 bis 2022 war er mit Stefanie Giesinger (28) zusammen. Die beiden sind nach wie vor gute Freunde. Marcus war im Mai sogar in dem Podcast des Models "G Spot" zu Gast.

Getty Images Marcus Butler bei den GQ Awards in Berlin, November 2024

Getty Images Stefanie Giesinger und Marcus Butler im Juni 2021

