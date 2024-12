Darauf freut sich Marcus Butler zu Weihnachten am meisten

Weihnachten steht vor der Tür – und auch einige Stars und Sternchen können die besinnliche Zeit kaum noch abwarten. Marcus Butler (32) wird für die Feiertage in seine Heimat nach Großbritannien zurückkehren, wie er im Interview mit Promiflash verrät. Neben seiner Familie freut er sich vor allem auf eine Sache zu Weihnachten am meisten: "Ich werde eine Menge britische Schokolade verspeisen. Ich vermisse die britische Schokolade hier so", betont der frühere YouTuber.

Ansonsten sehen die Pläne für das diesjährige Weihnachtsfest "sehr, sehr simpel" aus. Neben dem Plan, eine Menge UK-Süßigkeiten zu naschen, freut er sich auf die entspannten Stunden mit seinen Liebsten. Ob er in der Heimat auch gleich seinen Freunden einen Besuch abstatten wird? In den frühen 2010er-Jahren startete der Internetstar eine erfolgreiche YouTube-Karriere – einige Videos drehte er unter anderem mit den Social-Media-Stars Zoe Sugg (34) und Alfie Deyes. Wie er Promiflash verriet, stehen die drei noch heute hin und wieder in Kontakt. "Ich war vor zwei, drei Monaten in Brighton und da habe ich sie gesehen. Ich hatte ihre beiden Kinder vorher noch gar nicht gesehen. Also hingen wir bei ihnen ab und hatten einfach einen schönen Nachmittag zusammen", erklärte Marcus.

Nach rund acht Jahren als erfolgreicher britischer YouTuber kehrte er der Plattform 2018 den Rücken – seither hat er dort keine Videos mehr veröffentlicht. Mittlerweile lebt der Ex von Stefanie Giesinger (28) in Berlin und ist erfolgreich als Model aktiv. Doch die Anfänge als Content Creator wird er für immer zu schätzen wissen. "Es ist etwas, das ich für immer schätzen werde. Auch die Zeit und die Erfahrungen, die ich mit Alfie, Zoe und der ganzen Gruppe gemacht habe, das wird uns für immer begleiten. [...] Diese Menschen, die Dinge, die wir durchgemacht haben, das bleibt einfach für immer. Ich denke nicht, dass das jemals verfliegt", erklärte er im Promiflash-Interview bei den GQ Men of the Year Awards.

Instagram / marcusbutler Marcus Butler, Model

Instagram / marcusbutler Zoe Sugg, Marcus Butler und Alfie Deyes im November 2012

