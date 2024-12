Durchdacht oder egal? So wichtig ist Marcus Butler sein Stil

Marcus Butler (32) zeigt sich im Netz in den wildesten Outfits. Auch als Besitzer eines Modelabels spielt Fashion eine wichtige Rolle in seinem Leben. Bei den GQ Men of the Year Awards 2024 sprach der einstige YouTuber nun mit Promiflash über seinen persönlichen Stil. "Für mich geht es immer darum, mich wie ich selbst zu fühlen und das kann jeden Tag anders aussehen. Ich bin jemand, der gerne mit seinem Style experimentiert und ich probiere gerne Dinge aus, um herauszufinden, ob ich mich in etwas wohlfühle", erklärte der Brite.

Für die kalte Jahreszeit hat Marcus eine Sache, die er ab jetzt immer dabei haben wird: "Mit einem riesigen Schal kann man nichts falsch machen." Er habe sich gerade ein neues Exemplar zugelegt und genieße es, sich darin einzuwickeln. "Er ist so vielseitig. Ich bin heute damit herumgelaufen und war komplett in meiner eigenen Welt", witzelte der 32-Jährige im Promiflash-Interview.

Der Social-Media-Star war viele Jahre mit dem deutschen Model Stefanie Giesinger (28) zusammen. Auch nach ihrer Trennung vor zwei Jahren wohnt der Unternehmer weiterhin in Berlin und die zwei Beautys haben wieder ein freundschaftliches Verhältnis. In ihrem Podcast "G Spot" schwärmte die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin im Mai dieses Jahres von ihrem Ex: "Ich liebe es, dass wir sowohl politisch als auch gesellschaftlich auf einer Wellenlänge sind. Wir haben da einfach einen gleichen Blick drauf und das hat sich so normal angefühlt."

Getty Images Marcus Butler, Juli 2024

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger, September 2020

