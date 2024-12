So verschieden stimmen sich die Stars auf Weihnachten ein

Am Sonntag startete mit dem 1. Dezember endlich die Adventszeit. Und so langsam, aber sicher freuen sich auch die Stars auf Weihnachten. Bei den GQ Men of the Year Awards in Berlin verriet beispielsweise Marcus Butler (32) Promiflash vor wenigen Tagen, wie er die Feiertage in diesem Jahr verbringen wird. Der Schauspieler Kyle MacLachlan (65) deutete an, dass sich seine Fans auf coole weihnachtliche TikToks freuen dürfen – das Drehen der Videos entdeckte der Hollywoodstar vor einiger Zeit für sich als Hobby. Die Elevator Boys brachten sogar extra eine neue Version des Musikklassikers "Jingle Bell Rock" heraus. Im Video erfahrt ihr, was die Promis über das Fest der Liebe berichteten.

Anzeige Anzeige