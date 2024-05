Country Music Awards: So schön strahlen Dua Lipa und Co.

Die Stars haben sich mal wieder ordentlich in Schale geworfen! Am Donnerstag wurden im texanischen Frisco die Country Music Awards verliehen. Bevor unter anderem Lainey Wilson und Chris Stapleton (46) für ihre musikalischen Leistungen ausgezeichnet wurden, schlenderten allerhand andere Promis aus der Branche über den roten Teppich, um sich auch modisch zu beweisen. Für einen ganz besonderen Hingucker sorgte Kelsea Ballerini (30). Die Sängerin trug eine goldschimmernde Robe mit langer Schleppe.

Die Abräumerin des Abends Lainey zog mit ihrem knallroten Kostüm ebenfalls viele Blicke auf sich. Andere Promis entschieden sich für eher schlichtere Töne. Dua Lipa (28) kam in einem eleganten schwarzen Kleid mit Kettendetails, Miranda Lambert (40) wählte eine Robe mit XXL-Ausschnitt und Beinschlitz. Auch Reba McEnitre (69) kam in Schwarz, ebenso wie Avril Lavigne (39). Das Outfit der "Complicated"-Interpretin wirkte jedoch durch die weite Schlaghose und das lockere Oberteil deutlich legerer.

Auch die Männer ließen es etwas lässiger angehen. Chris erschien in einem schlichten Hemd und einer schwarzen Hose, zu dem er einen Cowboy-Hut kombinierte. Nate Smith (49) wählte ein ähnliches Outfit, das er statt der Kopfbedeckung mit einer Lederjacke abrundete. Gwen Stefanis (54) Mann Blake Shelton (47) kam noch legerer in Jeans und Jackett. Die Sängerin posierte neben ihm wiederum in einem knappen braunen Kleid mit Feder-Details.

Getty Images Kelsea Ballerini, Country-Sängerin

Getty Images Miranda Lambert, Sängerin

Getty Images Avril Lavigne, Rockstar

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Mai 2024 in Frisco, Texas

Getty Images Reba McEntire, Musikerin

Getty Images Lainey Wilson bei den Country Music Awards 2024

Getty Images Chris Stapleton bei den Country Music Awards 2024

Getty Images Nate Smith, Sänger

