Gibt es etwa schon einen neuen Mann in Kim Kardashians Leben? Nachdem die Ehe der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und Kanye West schon seit einiger Zeit nicht mehr glücklich zu sein schien, machen seit Anfang Januar Scheidungsgerüchte die Runde. Kim soll sich aber nicht nur endgültig von Kanye trennen wollen – nun heißt es außerdem, dass sie schon einen neuen Partner habe...

Zahlreiche Fans der Beauty sind davon überzeugt, dass sie Van Jones datet – und verbreiten das Gerücht unter Instagram-Posts der beiden. Der Anwalt, der außerdem auch als politischer Analyst bei CNN arbeitet, hatte im November 2020 Millionen Zuschauer bewegt, als er nach dem US-Präsidentschaftswahlsieg von Joe Biden live im Fernsehen vor Freude in Tränen ausgebrochen war. Kim äußerte sich bislang zwar nicht zu den Liebesspekulationen, scheint aber in jedem Fall viel von Van zu halten: Immerhin hatte sie ihn 2018 in einem Variety-Interview als "die Hoffnung, die so viele Menschen brauchen" bezeichnet.

Die Brünette, die auf dem Weg ist, Anwältin zu werden, hatte 2018 mit Van an einem Kriminalfall zusammengearbeitet. Sie hatten für Alice Johnson eine Begnadigung erwirkt, nachdem die Amerikanerin wegen Drogenbesitzes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Van Jones, Anwalt

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Jahr 2015

Glaubt ihr, dass an den Liebesgerüchten etwas dran ist? 630 Stimmen 319 Ganz bestimmt! Ich kann mir gut vorstellen, dass zwischen den beiden etwas läuft! 311 Nein, davon gehe ich nicht aus.



