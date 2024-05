Beeindruckend: Shiloh Jolie-Pitt begeistert mit Tanzmoves!

Shiloh (17), die Tochter von Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48), zeigt, dass sie tanzen kann! Die Teenagerin begeistert immer wieder mit ihrem Talent – und geht jetzt ihren eigenen Weg. Auf Instagram teilte der Choreograf Lil Kelaan ein Video, in dem Shiloh ihre Tanzkünste unter Beweis stellt: Die Tochter der beiden Megastars bewegt sich rhythmisch zu dem Lied "Tanzania" von Uncle Waffles und Tony Duardo. Die Fans sind von den Tanzmoves ganz begeistert. "Sie ist eine talentierte Tänzerin, so cool", "Das ist der richtige Vibe" oder "Wow, einfach großartig!" kommentierten einige User unter dem Clip.

Bereits 2022 sprach ihr Vater Brad mit Entertainment Tonight über Shilohs Vorliebe zum Tanzen und witzelte: "Es treibt einem Tränen in die Augen. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Ich bin Mr. Zwei-Linke-Füße." Aber auch die Hobbys seiner anderen Kinder unterstützt Brad. "Ich liebe es, wenn sie ihren eigenen Weg finden und Dinge tun, für die sie sich interessieren und aufblühen", betonte der 60-Jährige ebenfalls im Interview. Dabei hätte er auch nichts dagegen, wenn seine Kinder im Rampenlicht stehen würden.

Shiloh litt in der vergangenen Zeit sehr unter dem Sorgerechtsstreit ihrer Eltern. 2016 hatte Angelina die Scheidung von Brad eingereicht. Seitdem liefert sich das einstige Traumpaar einen regelrechten Rosenkrieg vor Gericht, bei dem sie unter anderem um das Sorgerecht ihrer sechs gemeinsamen Kinder streiten. Shiloh selbst hatte genug davon und zog im vergangenen März zu ihrem Vater. Ein Insider verriet gegenüber Life & Style: "Shiloh will ein Leben frei von Drama, was Brad ihr bieten kann. Sie wird Angelina immer noch sehen, aber die Zeit auf die Wochenenden beschränken." In diesem Monat wird Shiloh volljährig und kann ihre eigenen Entscheidungen treffen, so wie sie es bereits tut.

Getty Images Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox, Dezember 2014

Getty Images Angelina Jolie und Shiloh Jolie-Pitt

Was haltet ihr von Shilohs Unabhängigkeit und Leidenschaft trotz des Ruhms ihrer Eltern?



