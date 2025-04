Shiloh Jolie zeigt neues Tattoo und ehrt Mutter Angelina

Angelina Jolies (49) Tochter Shiloh (18) gibt durch einen mutigen Schritt einen Einblick in ihre Persönlichkeit. Shiloh, die für ihre Vorliebe fürs Tanzen bekannt ist, wurde in Los Angeles mit einem kleinen Tattoo am Handgelenk gesichtet, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Das Design: das Symbol für das Sternzeichen Zwilling. Dieses Tattoo dürfte nicht nur ihre Leidenschaft für Astrologie zeigen, sondern auch eine besondere Verbindung zu ihrer Mutter unterstreichen. Sowohl sie als auch Angelina sind Zwillinge – Shiloh wurde am 27. Mai geboren, während Angelina ihren Geburtstag am 4. Juni feiert.

Doch Shiloh, die in Los Angeles bei ihrer Mutter und den Geschwistern Pax (21) sowie den Zwillingen Vivienne (16) und Knox (16) lebt, fällt nicht nur durch ihr Tattoo auf. Kürzlich sorgte sie mit einer neuen Frisur im Stil von Lara Croft, kombiniert mit auffälligen Accessoires, für Aufmerksamkeit. Die talentierte Tänzerin, die regelmäßig Breakdance-Kurse besucht, meidet das Rampenlicht und hält sich von sozialen Medien fern. Angelina hatte in einem Interview mit Hello verraten, dass Shiloh besonders großen Wert auf Privatsphäre lege und sich im Gegensatz zu vielen anderen Promi-Kindern aus der Öffentlichkeit heraushalte.

Angelina, die sich 2016 von Brad Pitt (61) scheiden ließ und mit ihm sechs gemeinsame Kinder hat, offenbarte in einem Gespräch mit People ihre Herausforderungen als Mutter. "Ich bin nicht perfekt und bin sehr ehrlich mit meinen Kindern", erklärte sie und betonte, wie viel ihre Kinder voneinander gelernt hätten. Shiloh setzte vor Kurzem ein weiteres persönliches Zeichen, indem sie nach ihrem 18. Geburtstag ihren Nachnamen offiziell zu "Jolie" änderte und auf den Namenszusatz "Pitt" verzichtete. Sie und ihre Schwester Vivienne folgen damit ihrer Mutter, die immer wieder betont, wie eng die Verbindung zu ihren Kindern ist.

Jesse Grant/Getty Images for Disney Shiloh Jolie

Getty Images Shiloh Jolie, Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt

